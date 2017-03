Francken sluit uit dat Turkije ooit EU-lidstaat wordt: “president Erdogan is het noorden verloren”

Brussel - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet akkoord met de kritiek van de ngo’s, waaronder Amnesty International, op het vluchtelingenakkoord dat in maart 2016 werd afgesloten tussen de Europese Unie en Turkije. Dat zegt hij zaterdag in La Dernière Heure.

Amnesty verklaarde vrijdag, naar aanleiding van de eerste verjaardag van het akkoord, dat het een “schande” is, een “vlek op het collectieve geheugen van Europa”.

“Een schande voor Europa?! De strategie van Amnesty en de ngo’s, dat is een schande voor Europa. Wat is het meest humane model? Dat zonder verdrinkingen. Door het akkoord met Turkije sterft er niemand meer in de Egeïsche Zee”, reageert Francken. “Wat Amnesty en de andere ngo’s steunen, is het Libische model. Wat is daarvan het resultaat? Vijfduizend doden per jaar.”

De staatssecretaris voegt nog toe dat “de deal met Turkije zeer goed werkt”. “Europa betaalt 3 miljard euro per jaar. Voor België komt dat neer op 72 miljoen per jaar”, wat volgens Francken “een goede deal is op financieel vlak”.

Francken sluit nog uit dat Turkije ooit een EU-lidstaat wordt, aangezien president Recep Tayyip Erdogan “het noorden is verloren” in verband met de recente spanningen met verschillende landen in de aanloop naar het referendum. “Angela Merkel een nazi noemen, veel erger kan het niet”, aldus de N-VA’er nog. “Ik weet niet wat hij te winnen heeft door zich haatdragend op te stellen.”

(belga)