Limburg United gaat in de slotfase kopje onder bij Willebroek

Tweede opeenvolgende nederlaag van Hubo Limburg United dat deze keer wel van bij het begin bij de les was. In money time werden de Limburgers echter teruggefloten zodat een sterk Kangoeroes Willebroek de zege kon thuishouden. Gelukkig voor United verloor Okapi Aalstar met 80-79 in Oostende zodat de schade in het klassement beperkt blijft.

Tuttle opende wel de score, maar dan liep Kangoeroes via Donkor en 11 punten van Badji - eentje meer dan heel Limburg United samen - weg naar 21-10 (6'). Badji verdween voor een rustpauze naar de bank Swing en Tutle pakten prompt uit met een 6-0. Vanwijn en Jansen (2x) driepunterden de bezoekers net voor het einde van het eerste quarter op voorsprong: 27-29.

Jansen opende het tweede quarter met een nieuwe bom (27-32). Via Badji en Channels kwam de thuisploeg aansluiten (30-32). Swing en de ondanks een ribbreuk wederoptredende Lemaire gaven de Limburgers wat meer ademruimte (30-36), maar dan plaatste Willebroek onder impuls van François een 10-1 (17' 40-37). Brian Lynch stelde in een time out orde op zaken waarna Tuttle, Simons en een driepunter van Lodwick ombogen naar 42-45 bij de rust.

“Onze verdediging baarde ons zorgen na de eerste helft. We probeerden agressiever te zijn na de rust”, aldus Brian Lynch.

Ondanks twee dunks van Lodwick kwam Kangoeroes na de kampwissel al snel langszij: 49-49 (22'). Via Anderson, opnieuw Lodwick en een vrijworp van Simons na technische fout van Channels, nam Limburg United opnieuw afstand: 49-55. Badji en Henry reageerden echter met een 9-0 (27' 61-58). Scores van Tuttle en Desiron konden niet voorkomen dat de Rupelploeg via Chada het derde quarter afsloot: 67-64.

Zwakke ref

Anderson liep in het slotquarter bij de eerste Willebroekse aanval tegen zijn vierde fout, gevolgd door een technische voor aanhoudend protest en liet daarmee zijn ploeg in de steek. “Jerime heeft een heel slechte job gedaan”, vond ook Brian Lynch.

United moest nu volop achtervolgen (31' 73-66). Simons legde twee keer succesvol aan van achter de driepuntboog en zorgde daarmee opnieuw voor spanning bij 78-76 (35'). Mukubu hing de bordjes nog gelijk (86-86), maar eerst Jansen en dan Tuttle (onterecht) werden dan door de zwak leidende ref Vercauteren bestraft met een aanvallende fouten. Vooral Chada bleef secuur afwerken zodat Kangoeroes de zege thuis hield.

Hans Vanwijn kwam na de rust nog amper tussen de lijnen. “Hans worstelt met zijn vertrouwen. Dan Jansen deed het goed op de 4-positie en daarom heb ik hem laten spelen”, verduidelijkte Lynch.

Vierde plek

“We hoopten bij het begin van het seizoen op de derde of vierde plaats te eindigen. Ondanks onze slechte start behoorde dat tot de mogelijkheden, omdat we acht wedstrijden op rij wonnen. Nu is het een beetje afwachten. Het zijn nog elf wedstrijden, het kan dus nog, maar het kan net zo goed pakweg de zesde plaats worden. Alles ligt dicht bij mekaar”, besloot Brian Lynch.

Quarter: 27-29, 15-16 (42-45), 25-19 (67-64), 31-27.

KANGOEROES WILLEBROEK: 34/63 shots (7/20x3), 23/31 vw. CHANNELS 4+4, DONKOR 6+4, WILLIAMS 2+2, OVENEKE 0+0, BADJI 14+10, Deroover 2+4, Chada 0+15, Henry 9+13, François 5+2.

HUBO LIMBURG UNITED: 34/61 shots (11/20x3), 12/19 vw. MUKUBU 4+2, SIMONS 4+11, TUTTLE 11+10, ANDERSON 0+3, LODWICK 3+9, Lemaire 2+0, Jansen 9+3, Vanwijn 5+0, Swing 6+4, Desiron 1+4.