Abbring-Tsjoen leiden na openingsdag Rally van Spa

Kevin Abbring en zijn corijder Pieter Tsjoen (Peugeot 208 T16) staan na afloop van de eerste dag in de Rally van Spa aan de leiding. Het Nederlands-Belgisch duo won op vrijdag drie van de vier gereden klassementsritten en heeft in de tussenstand een voorsprong van 1:08.9 op de verrassende tweede in de stand, de Zuid-Koreaan Cheone Lim (Hyundai i20 R5) die wordt bijgestaan door zijn Belgische corijder Martijn Wydaeghe. Cédric Cherain (Citroen DS3 R5) is voorlopig derde in de tweede BK-manche.

Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) mag een goed resultaat in deze wedstrijd vergeten. Tijdens de openingsrit van de Spa Rally reed de Oost-Vlaming één rondje, hij verloor meer dan drie minuten. Cédric De Cecco debuteerde in de Peugeot 208 T16 met een veelbelovende zesde tijd in de eerste rit maar moest in de volgende rit de strijd staken met een kapotte motor.

De eerste wedstrijddag eindigde voor Kris Princen (Skoda Fabia R5), winnaar van de openingswedstrijd van het BK, op een wel heel bizarre manier. De Limburger, die als eerste de baan op moest, werd een gele vlag getoond. Volgens het nieuwe reglement moet een rijder die geel getoond wordt de rest van de rit afwerken in ‘road modus’, tegen lage snelheid. Princen keek raar op toen niet veel later Vincent Verschueren hem op volle snelheid inhaalde. De Limburger verloor bijna twee minuten en is bovendien de enige rijder die de gele vlag getoond kreeg. Een raar incident dat waarschijnlijk nog een vervolg krijgt. Omwille van het tijdverlies zakte Princen van de tweede naar de negende plaats.

De Rally van Spa wordt op zaterdag voortgezet. Dan worden er 12 klassementsritten gereden.

Stand na KP 4 - einde dag 1:

1. Kevin Abbring (Ned/Peugeot 208 T16) 39:51.5

2. Cheone Lim (ZKo/Hyundai i20 R5) +1:08.9

3. Cédric Cherain (Bel/Citroen DS3 R5) +1:20.8

4. Kevin Demaerschalk (Bel/Citroën DS3 R5) +1:35.7

5. Melissa Debacker (Bel/Skoda Fabia R5) +1:39.0

6. Guillaume Dilley (Bel/Skoda Fabia R5) +1:41.1

7. Benoit Allart (Bel/Skoda Fabia R5) +1:46.6

8. Armand Fumal (Bel/Skoda Fabia R5) +2:12.1

9. Kris Princen (Bel/Skoda Fabia R5) +2:15.9

10. Fred Bouvy (Bel/Porsche 997 GT3) +2:17.5