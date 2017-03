Rode Power Ranger vermoordde huisgenoot met zwaard

Ricardo Medina Jr., de acteur die de rode ‘Wild Force’ Power Ranger speelde, heeft bekend dat hij zijn flatgenoot met een zwaard ombracht. Hij riskeert een gevangenisstraf van zes jaar.

De feiten speelden zich af in januari 2015. Huisgenoten John Sutter en Ricardo Medina Jr. hadden stevig geruziet omdat de vriendin van Medina haar auto graag parkeerde voor hun huis in Los Angeles, aldus de politie. Toen Medina daarop naar zijn slaapkamer ging met zijn lief, volgde Sutter hen. De acteur, die de rode ranger speelde in ‘Power Rangers: Wild Force’ (2002), reageerde door zijn huisgenoot een ‘Conan The Barbarian-achtig zwaard’ in de buik te steken.

Medina Jr. belde daarop de hulpdiensten, maar Sutter overleed wat later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de acteur net na de dood van zijn huisgenoot, maar hij werd vrijgelaten nadat hij zei gehandeld te hebben uit zelfverdediging. In januari werd hij opnieuw opgepakt en beschuldigd van moord, maar daar pleitte hij onschuldig.

Het was dan ook best verrassend dat de acteur donderdag plots wel schuldig pleitte voor vrijwillige doodslag en toegaf dat hij het zwaard gebruikt had om zijn huisgenoot te doden. Media riskeert nu een celstraf van 6 jaar. Op 30 maart velt de rechter zijn vonnis.