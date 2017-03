“Zuhal Demir moet slagen, of haar kop zal rollen”

Vlaanderen is grotendeels verantwoordelijk voor gehandicapten, dat weet iedereen. Ook al omdat Jo Vandeurzen (CD&V) kop van jut is bij gebrek aan plaats of aan budget voor personen met een beperking en daar zowat dagelijks de pers mee haalt. Maar de erkenningen van gehandicapten, hun uitkeringen, de medische controles, de parkeerkaarten, dat wordt allemaal op federaal niveau geregeld. En daar is nu Zuhal Demir (N-VA) baas.

Meestal haalt de Directie-Generaal Personen met een handicap nauwelijks het nieuws. Nochtans beheren ze de dossiers van meer dan 660.000 mensen. De laatste acht jaar hebben ze zelfs aan 20 procent meer mensen een uitkering gegeven. Maar liefst 331.890 mensen krijgt financiële steun, onder wie meer dan de helft bejaarden. Vraag maar eens aan iemand met een klein pensioen en nood aan zorg wat “de Zwarte Lievevrouwstraat” betekent.

Hij of zij weet wel dat dit synoniem staat met wel of niet rondkomen aan het einde van de maand. De dienst is al lang geleden verhuisd naar de Kruidtuinlaan, maar de naam is gebleven. De 20 kilometer aan dossiers zijn intussen ook ingescand en dus digitaal te raadplegen. Het kantoor daar oogt netjes en overzichtelijk, ze hebben er zelfs geïnvesteerd in stilte en wie wil mag thuis werken. Alles is perfect, alleen het computersysteem dat zo vooruitstrevend moest zijn dat iemand met een handicap van thuis uit alles zou kunnen regelen, werkt niet. Helemaal niet. Zelfs de dokters - toch doorgaans verstandige mensen - snappen er niets van.

Dat voelen ze tot in Hasselt, waar de provinciale diensten zelfs geen agenda meer kunnen invullen en waar de dokters ook niets hoeven te doen. Intussen is er vanuit de Kruidtuinlaan een 40-tal mensen doorgestuurd naar Vlaanderen. Het gevolg van de laatste staatshervorming. Ze willen het niet zo gezegd hebben, maar daar zitten ze dus ook al met hun vingers te draaien, want de gegevens van het federale niveau komen daar niet door.

Eigenlijk is het heel simpel: reken eens uit hoeveel geld er nu verloren gaat aan wie er allemaal niet kan werken en stuur die factuur door naar het verantwoordelijke softwarebedrijf. Desnoods huren ze half Silicon Valley in, maar het zal binnen de kortste keren wél in orde zijn.

Zuhal Demir heeft een loodzwaar dossier op haar bord gekregen, zo meteen bij de start. 660.000 mensen hangen van haar af. Ze moet slagen of haar kop zal rollen. Misschien kan ze bij Vandeurzen, toch ook een Genkenaar, gaan horen hoe je dit overleeft. Ze moet toch al gaan vragen of zijn werkloze ex-federaal personeel weer voor haar mag werken.