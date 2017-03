Boli (STVV) volgende week onder het mes

Yohan Boli gaat volgende week onder het mes. In play-off 2 zien de fans dus geen Boli meer aan het werk. Zoals al eerder aangekondigd moet de aanvaller een operatie aan de schouder ondergaan. Die ingreep vindt volgende week plaats.

Boli stelde zelf de operatie nog even uit omdat hij in de voorselectie van Ivoorkust zat, maar tot de definitieve selectie van de Ivorianen, die op 24 maart in Rusland spelen, behoort alleen Bagayoko van STVV-kant. Boli moet na de ingreep aan de schouder enkele maanden revalideren, zijn terugkeer is gepland voor de voorbereiding op volgend seizoen.

De spelers van STVV kregen drie dagen vrij en focussen zich pas vanaf maandag op de play-offs. Die beginnen voor de Kanaries op 1 april, thuis tegen Waasland-Beveren. Volgende vrijdag speelt STVV eerst nog een oefenwedstrijd. Om 15 uur is de aftrap op Stayen tegen Charleroi. Vetokele (enkelverstuiking) zal dat oefenduel mogelijk nog niet halen.