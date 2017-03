“Mijn familie moet ook goed leven”

Volgend weekend begint in Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen. Eentje om naar uit te kijken, want voor het eerst hebben we een volbloed Vlaming aan de start - Stoffel Vandoorne - én een volbloed Limburger die kans maakt op de wereldtitel. “Zelf ben ik daar klaar voor”, bevestigt Max Verstappen. Alleen nog even afwachten of zijn Red Bull-Renault dat ook is.