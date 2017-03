One Direction uit Trump-hotel gegooid omdat ze zijn dochter niet wilden ontmoeten

Donald Trump is niet de meest verwelkomende Amerikaanse president uit de geschiedenis, zo is al gebleken, maar hij gooide ook de jongens van One Direction al een keer buiten. Niet uit zijn land, maar uit één van zijn luxehotels. De reden? Omdat de jonge zangers geen kennis wilden maken met zijn dochter. Dat verklapte Liam in een interview met Rollacoaster Magazine.

Het is alvast een verhaal om aan je vrienden te vertellen, zo vinden de heren van de boysband One Direction. “We zijn dus ooit door Trump wakker gebeld, hé. Hij nam contact op met onze manager terwijl we allemaal lagen te slapen. Hij wilde koste wat kost dat zijn dochter ons kon ontmoeten. Toen onze manager zei dat daar al wat laat voor was, zei Trump “maak ze dan maar wakker”, vertelt Liam Payne.

Maar de jongens weigerden. En daar kon Trump niet mee lachen. Hij schoot meteen in actie. “Hij weigerde ons om de ondergrondse garage te laten gebruiken om te vertrekken. Da’s dus een ramp, hé, voor ons. Het is bijna onmogelijk om op straat rond te lopen in New York, omdat we sowieso herkend worden. Dat is bijna gevaarlijk. Maar dat kon hem niet schelen. Sindsdien kan hij ook geen steun meer van ons verwachten”, lachen ze nog.