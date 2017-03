“Drone geeft helder overzicht van situatie bij ongeval”

Hasselt -

Verkeersdeskundigen en politie zetten steeds vaker een drone in voor de analyse van een zwaar ongeval. Zo’n onbemand helikoptertje heeft donderdag nog luchtbeelden gemaakt na het tragische ongeval in Borgloon waarbij een 59-jarige fietser levensgevaarlijk gewond raakte. Die overzichtsbeelden staan verkeersdeskundigen toe om nauwkeurige berekeningen en analyses te maken over de omstandigheden. “Met een kwalitatief ongevallendossier kan het proces sereen verlopen, zonder betwistingen over snelheid of reactietijd”, zegt Anja De Schutter van het parket Limburg.