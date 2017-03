Is het einde van de lerarenopleidingen in Limburg in zicht?

Is het einde van de lerarenopleiding in Limburg in zicht? Er gaan stemmen op om de universiteiten leerkrachten laten op te leiden via een masterdiploma. Dat zou dan een opleiding van 5 jaar zijn. Bij de Hogeschool UCLL zien ze dat absoluut niet zitten. Ze vindt het voorstel van Lieven Boeven van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geen goed idee.

“Nu zijn het drie jaar en dat is genoeg. Vroeger was het zelfs wat korter. Drie jaar is ideaal, want er is tijd genoeg voor stages. Vijf jaar duurt best lang”, aldus enkele studenten.

Directeur van de UCLL Marc Vandewalle: “Wij gaan daar niet mee akkoord omdat we denken dat het geen oplossing is voor de uitdagingen die het basisonderwijs voor zich ziet. Er is ook het kostenplaatje: “De verloning gaat anders zijn. Een bacheloropleiding kost de overheid gemiddeld 6.000 euro. Een vijfjarige universitaire opleiding kost 9.000 euro. Voor dat grote verschil gaat de overheid niet meteen een oplossing vinden.”

De vraag is of professoren wel voeling hebben met de lagere klas. Voor de bachelors-leerkrachten blijft lesgeven een missie en ze vrezen dat ‘meer geleerde’ lesgevers minder dicht bij de leerlingen zullen staan.