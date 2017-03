Controversiële foto uit expo gehaald in Genk: "Priester met opgestoken middelvinger”

Genk - Geen haan die er naar kraaide tijdens de opening van de expo over genderdiversiteit in de Genkse stedelijke bibliotheek begin deze maand. Maar nu neemt de kerkfabriek aanstoot aan een collage met daarin een beeld van een ‘priester’ met opgestoken middelvinger. Een beeld dat ze naar eigen zeggen als kwetsend ervaren. Het bestuur van jeugdwelzijnswerk Gigos is ingegaan op de vraag om deze foto te verwijderen. In het werkveld zijn ze geenszins te spreken over de maatregel.

De foto in kwestie maakt deel uit van een collage. Op het beeld genomen in een kapel van de Sint-Martinuskerk staan op de voorgrond twee vrouwen in trouwkledij en een neppriester met opgestoken middelvinger. ...