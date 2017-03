“Vroeger pasja’s, nu Erdogan, Turken houden van sterke leiders”

Genk -

Elke Limburgse Turk zal je met plezier vertellen of hij ja of nee stemt in het referendum over meer macht voor Erdogan, behalve degenen die in de politiek zitten zoals Ali Caglar (CD&V) en Meral Özcan (Open Vld). Die hebben geleerd om hun mond te houden. “Ik ben een fiere Turk. Die ene zin in de krant was al genoeg voor dreigbrieven”, zucht Caglar. “Ik had trouwens ook gezegd dat ik een fiere Belg ben.”