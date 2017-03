VIDEO. Limburgse militair getuigt 1 jaar na aanslag: “Wonden afbinden met stukken kleding”

Bree - “Als ik een onverwachte slag hoor, een deur die hard dichtslaat, krijg ik nog steeds hartkloppingen.” Een jaar geleden is het bijna dat de Breese militair Cedric (23) net na zijn nachtshift op de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een doffe slag. En nog één. Twee knallen. Twee bommen die ontploften. Twee bommen vol scherpe voorwerpen, om zo veel mogelijk levens te verwoesten.

In se zijn het verkenners, de militairen van het ISTAR-bataljon Jagers te Paard uit Heverlee. Informatie over de vijand vergaren, om door te spelen aan hogere echelons, dat is ...