Octavio Zambrano is nieuwe bondscoach van Canada

De Ecuadoriaan Octavio Zambrano is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Canada, zo maakte de Canadese voetbalbond vrijdag bekend. Zambrano is de opvolger van Michael Findlay, die ad interim aan de slag was na het vertrek van de Spanjaard Benito Floro.

Het contract van de 64-jarige Floro werd niet verlengd na de uitschakeling van Canada in de vierde voorronde van de CONCACAF-zone voor het WK 2018 in Rusland.

Voor de 59-jarige Zambrano wordt het zijn eerste opdracht als bondscoach van een nationaal elftal. Hij was eerder actief in de Verenigde Staten (LA Galaxy en New York MetroStars), Colombia, Moldavië (Tiligul-Tiras Tiraspol), Hongarije (FC Tatabánya) en in zijn eigen land bij El Nacional.

Canada, dat 117e staat op de FIFA-ranking, speelt woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Komende zomer komt Canada in actie op de CONCACAF Gold Cup in de Verenigde Staten. De Canadezen zijn ingedeeld in groep A met Costa Rica, Honduras en Frans-Guyana.