Onze bingetip ‘Iron Fist’: toch eerder een slap vuistje

Netflix is weer een superheldenreeks rijker. Na Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage is Iron Fist, de vierde Defender van Marvel, gearriveerd in New York. Iron Fist is de superheldennaam van miljonairszoon Danny Rand.

Wanneer hij tien is, sterven zijn ouders in een vliegtuigongeval in het Himalayagebergte. Danny is de enige overlever en wordt door een bende monniken meegenomen naar K’un Lun. Daar brouwen de monniken niet gezellig bier, maar leiden ze hem op tot een levend wapen. Vijftien jaar later keert hij terug naar New York. Waarom precies is ons na zes afleveringen nog niet echt duidelijk. Ook op de actie moeten we even wachten.

Drie afleveringen lang probeert Danny iedereen te overtuigen wie hij is. Wij zouden nu ook niet meteen geneigd zijn een kerel te geloven die blootvoets het miljardenbedrijf van zijn ouders komt opeisen nadat hij is teruggekeerd uit een andere dimensie, maar na een kwart van het seizoen mag er toch al iets gebeuren.

Finn Jones - u herkent vast de blonde krulletjes van Loras Tyrell uit ‘Game of Thrones’- trainde dagelijks vier uur voor het filmen voor de juiste fysieke look van een kungfumeester, maar de gevechten zijn spijtig genoeg niet zo indrukwekkend als de voorbereiding van de acteur. Zijn speciale wapen is, rarara, zijn Iron Fist, maar die gloeiende vuist komt amper in beeld.

‘Iron Fist’ is geen slechte serie, maar een superheldenreeks moet in dit televisie- en filmlandschap al een serieuze dreun uitdelen om op te vallen en dat doet ‘Iron Fist’, ironisch gezien, niet.

Nu te zien op Netflix.

Bingewatchgevaar: 6/10