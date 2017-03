Onze 7 beste uittips voor deze week

Ben je op zoek naar een boeiend bezoek of een leuke activiteit de komende week? In Limburg is er heel wat te beleven. Dit zijn onze 7 tips voor de komende week. Zeg nu nog eens dat er in onze provincie niets te doen valt.

1. Nacht van de Geschiedenis focust op muziek

Nu dinsdag is de Nacht van de Geschiedenis aan zijn 15de editie toe. Deze feesteditie staat helemaal in het teken van muziek. De muziekgeschiedenis wordt tot leven gewekt via orgelconcerten, lezingen over (on)bekende componisten, expo’s, enz. In Limburg kan u deelnemen aan zo’n 20 activiteiten met bijvoorbeeld een muzikale wandeling in Kinrooi, een muziekpromenade in Borgloon (met Loonse muzikanten) en een orgelintroductie in de kerk van Paal (Beringen). Sommige activiteiten zijn specifiek gericht op gezinnen.

Dinsdag 21 maart. www.nachtvandegeschiedenis.be

2. Actieve wandeling doorheen de Ballewijers

Natuurgebied de Ballewijers is een uitzonderlijk gebied in Zonhoven en omgeving, met vijvers en restanten van hooilanden. Zondag is het uitzonderlijk opengesteld voor een begeleide natuurwandeling. En om de natuur een handje te helpen, is er ook een moment voorzien om gezamenlijk aan natuurbeheer te doen: exoten uittrekken. Voorzie u dus zeker van laarzen en werkhandschoenen. Als dank wordt u nadien een drankje aangeboden.

Zondag om 14 uur. Vertrek: Molenschansweg. Deelname: 2 euro. www.limburgs-landschap.be

3. Wereldverteldag in groene kader van Bostheater

Zowel kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen kunnen zondag naar het Bostheater (gemaakt uit wilgen en hout) in de bossen van Hechtel-Eksel. In dat mooie natuurlijke kader kan u luisteren naar vier verhalenvertellers, naar aanleiding van de Wereldverteldag op 20 maart.

Zondag, van 13.30 tot 16.30 uur. Parking Sporthal Dennenstraat (en dan te voet wegwijzers volgen). Gratis toegang. www.bosland.be

4. Zorg- en welzijnssector gooien zondag hun deuren open

Meer dan 200 zorg- en welzijnsorganisaties en scholen in Vlaanderen zetten zondag hun deuren open om u te laten kennismaken met hun werking. In Limburg kan u o.m. naar woonzorgcentra, Familiehulp, een centrum voor bijzondere jeugdzorg, seniorenresidenties en het Rode Kruis of osteopaten aan het werk zien. Ook kinderen kunnen mee, want op de meeste locaties is er een apart programma voor hen voorzien.

Zondag, van 10 tot 17 uur. Gratis toegang. Een volledig overzicht op www.dagvandezorg.be

5. Paardenjaarmarkt Kuringen viert 775ste verjaardag

In Hasselt kan u zaterdag naar een evenement dat al voor de 775ste keer wordt georganiseerd. We hebben het dan over de Paardenjaarmarkt van Kuringen. De sfeer van de eerste editie in 1242 kan u herbeleven dankzij een middeleeuws festijn met ruiters die het tegen mekaar opnemen in behendigheidsproeven en een steekspel. Nog op het programma: een prinsen- en prinsessenparade, paardenzegening, paardenmarkt, carrousel, jachthoornblazers, vuurspuwers enz.

Zaterdag, van 6 tot 12.30 uur. Opvoering steekspelen om 10 en 11 uur. Centrum Kuringen. Gratis toegang. www.paardenmarktkuringen.be

6. Erfgoedwandeling 'Mijn van Eisden'

Bijna 30 jaar geleden sloot de mijn van Eisden haar deuren. Het landschap ziet er ondertussen heel anders uit. Maar om het verleden niet te vergeten, wordt er zondag de Erfgoedwandeling ‘Mijn van Eisden’ georganiseerd. Een Ranger van Connecterra neemt u mee voor een bezoek aan de schachtbok en naar de top van de terril en vertelt onderweg over het leven van de mijnwerkers en de invloed van de steenkoolmijn op de natuur.

Zondag, vertrek om 14 uur. Bezoekersonthaal Connecterra, Zetellaan 54. Deelname: 3 euro per persoon. www.connecterra.be

7. 625 standhouders op grote indoor-tweedehandsbeurs

Speelgoed, keukengerief, kinderkleding, handtassen, antieke vaasjes. Dat en veel meer vindt u nu zondag in de grote indoor tweedehandsbeurs in de Ethias Arena, waar maar liefst 625 standhouders hun opwachting maken. Er is ook een apart gedeelte waar hobbyisten zelfgemaakte spullen (decoratie, kleding, juwelen, verzorgingsartikelen) aan de man brengen.

Zondag van 11 tot 17 uur. Gouverneur Verwilghensingel 70. Toegang: 3 euro (gratis voor kids). www.tweedehandsbeurs.com