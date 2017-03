“Celta de Vigo is mooie loting”

Bij KRC Genk wordt positief gereageerd op de loting voor de kwartfinales van de Europa League. Van onderschatting is geen sprake, zeker niet na knappe prestaties tegen Athletic de Bilbao, maar coach Albert Stuivenberg acht zijn ploeg zeker niet kansloos

Thomas Buffel (kapitein): “Elke ploeg uit de Primera Division is te duchten. Maar onze ervaringen met Athletic de Bilbao geven ons vertrouwen. In Spanje verloren we maar scoorden we toch drie keer en thuis klopten we hen met 2-0. Dat geeft vertrouwen. Nu, bij Vigo hebben ze die twee matchen ook gezien. Ze gaan ons dus niet onderschatten. Los daarvan, is dit een stevige ploeg. Je schakelt niet zomaar Shakhtar Donetsk uit. We zullen top moeten zijn, zoals we dat in Gent waren.”

Albert Stuivenberg (coach): “Ik vind dit een mooie loting. Een ploeg die het Russische Krasnodar uitschakelt en die in de Copa del Rey Real Madrid wipt, is geen doetje. Maar ik ga ervan uit dat we ons kunnen meten met een tegenstander van dit kaliber. Dus houd ik het op fiftyfifty.”

Dimitri de Condé (technisch directeur): “Het is een team dat veel aanvallend geweld herbergt. Met daarachter een stevig blok. Ook ik schat de kansen op 50 procent. We mogen hopen op en dromen van nog meer.”