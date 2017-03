Krant uit Vigo: Genk is dodelijk in de aanval, watjes in verdediging

De Faro de Vigo, de thuiskrant van Celta, publiceerde deze namiddag een analyse van KRC Genk. Vooral op de verdediging wordt neergekeken: ‘endeble en defensa’ klinkt. Vrij vertaald: het is maar dunnetjes, het zijn watjes.

Een ‘verticaal spelende ploeg’ is Genk, volgens de Faro, die altijd verrassende oplossingen zoekt en doelgericht speelt. Ook van de uitschakeling van Ahtletic Bilbao zijn de Spanjaarden onder de indruk. ‘Heel onregelmatig’ is een andere conclusie. Dat leidt de krant af uit het feit dat KRC play off 1 niet gehaald heeft (die volgens de journalist in kwestie trouwens met acht ploegen gespeeld wordt). Als verzachtende omstandigheid wordt wel het vertrek van sterspelers Ndidi en Bailey aangehaald.

De spelers om naar uit te kijken? Allereerst natuurlijk Pozuelo. ‘De man die in een ploeg zonder echte vedetten toch het verschil kan maken.’ ‘Goleador Samatta’ en Malinovsky staan ook in de schijnwerpers. En de Faro wijst ook op een paar ‘oude bekenden’: Matt Ryan, ex-Valencia, en natuurlijk Naranjo, ex-Celta. De Spanjaard mag Europees niet aantreden omdat hij in het begin van het seizoen al voor Celta uitkwam.