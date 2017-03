Celta de Vigo: via Sclessin naar de Luminus Arena

Genk -

Racing Genk ontmoet in de kwartfinales van de Europa League Celta de Vigo. De twee clubs troffen elkaar nog nooit eerder. De Spanjaarden speelden dit seizoen in de groepsfase van de Europa League wel nog tegen Standard. De Rouches hielden onze jonge landgenoot Théo Bongonda en co twee keer op een 1-1 gelijkspel. Een kort overzicht van de club en hun parcours naar de kwartfinales: