VIDEO. Dit is Steph, en zij zoekt haar vader voor Vaderdag

Zondag is het (Antwerpse) Vaderdag, een dag waarop heel wat donorkinderen met gemengde gevoelens zitten. “Veel volwassenen die zijn verwekt met een spermadonor, willen weten waar de helft van hun genen vandaan komt”, zegt donorkind Steph Raeymaekers. Zij doet in een videoboodschap een oproep om haar biologische vader te vinden, zo meldt Gazet van Antwerpen.

Steph, haar zus en haar broer werden in 1978 verwekt in de privépraktijk van dokter Robert Schoysman in Sint-Agatha-Berchem. Veel donoren werden geronseld via de VUB, maar meer aanknopingspunten heeft Steph niet.

Kan jij Steph helpen? Laat het haar hier weten via haar blog.