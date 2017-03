17-jarige Ajacied wordt voor het eerst opgeroepen voor Nederlands elftal

Matthijs de Ligt debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind heeft de pas zeventienjarige verdediger van Ajax uitgenodigd voor de komende duels van Oranje tegen Bulgarije (25 maart) en Italië (28 maart).

De Ligt maakte donderdag een uitstekende indruk bij Ajax in het thuisduel met FC Kopenhagen in de Europa League (2-0). Hij moest dit seizoen echter meestal genoegen nemen met een plaats op de bank bij duels van het eerste elftal van de Amsterdamse club. De Ligt maakte dit seizoen zijn meeste speelminuten voor Jong Ajax en kwam zelfs nog voor het hoogste jeugdteam van zijn ploeg uit.

“Het is misschien wat vroeg”, motiveerde Blind zijn keuze voor De Ligt. “Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de blessures van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma. En we moeten nog even afwachten hoe het met Stefan de Vrij gaat, al ziet dat er goed uit. Anders was De Ligt er denk ik nog niet bij geweest. Maar we hebben Matthijs donderdag tegen Kopenhagen zien spelen. Die jongen heeft volgens mij een grote toekomst.”

Blind heeft ook Wesley Hoedt, Kenny Tete en Nick Viergever opgenomen in zijn keurkorps. Tevens maakt Wesley Sneijder weer deel uit van de selectie van Oranje. De middenvelder zat niet in de voorselectie omdat hij vorige week nog geblesseerd was.

Oranje ontmoet Bulgarije in Sofia voor een duel in de WK-voorronde. Italië komt naar Amsterdam voor een vriendschappelijk ontmoeting in de ArenA.

Met 7 op 12 staat Nederland tweede in WK-kwalificatiegroep A na Frankrijk (10 op 12). Dan volgen Zweden (7 op 12), Bulgarije (6 op 12), Wit-Rusland (2 op 12) en Luxemburg (1 op 12).