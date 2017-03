Trekkertrek schenkt dikke cheque aan VBS Nieuwland

Borgloon - Vrije Basisschool Nieuwland heeft op zaterdag 11 maart een cheque van 10.000 in ontvangst mogen nemen. Het betreft de opbrengst van de evenementen rond "Trekkertrek".

De cheque werd overhandigd door de medewerkers van Geco-Agri. Voor schooldirecteur Luc Meekers was de verrassing compleet. 'Alweer kunnen wij met volle vreugde meedelen dat onze evenementen voor een mooi einde hebben gezorgd. Na al die maanden hard werken en zware voorbereidingen is het ons toch maar weer gelukt om een mooie som aan de school te schenken. Dit hadden we zeker niet kunnen bereiken zonder de massale opkomst van de deelnemers en de toeschouwers," klonk het bij de weldoeners.

Schooldirecteur Luc Meekers beloofde dat het geld goed zal worden besteed.