Vikings geven een stukje loon aan Bednet

Hasselt - Op vrijdag, 17 maart werd de Nationale Pyjamadag door Bednet georganiseerd, een vzw die langdurig zieke kinderen internetonderwijs biedt. Meer dan 460 scholen doen mee aan de Pyjamadag. Maar de Vikings van het Hasseltse telecombedrijf Mobile Vikings gingen verder: ze kwamen niet alleen in pyjama werken maar ze stonden ook een stukje loon af voor Bednet.

In het Hasseltse kantoor van Mobile Vikings verzamelden de nochtans wakkere Vikingen zich voor een groepsfoto. Allen in pyjama of badjas. Sommigen brachten zelfs hun knuffels mee. Tijdens de sessie maakten ze duidelijk dat de Vikings elk een stukje van hun loon afstonden voor Bednet. In het totaal verzamelden ze 1.000 euro. Het bedrag zal zo snel mogelijk op de rekening van Bednet worden gestort.

Bednet ontstond in 2007 en in dat jaar boden ze afstandsonderwijs aan 37 kinderen. Tot vandaag maakten al 1533 langdurig zieken gebruik van het internetonderwijs. Synchroon internetonderwijs biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.