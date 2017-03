Minderbegaafde Genkenaar krijgt 10 maanden cel nadat hij dokterskabinet kort en klein slaat

Genk - Een 43-jarige Genkenaar kreeg vrijdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro, beiden met uitstel, omdat hij herrie schopte in het dokterskabinet van mutualiteit De Voorzorg. De man was het niet eens met de vaststellingen van de arts en smeet een computerscherm in haar richting. De veertiger, die een mentale achterstand heeft, deed bovendien ook zijn grote boodschap in het midden van de praktijk.

De Genkenaar moest op 18 januari 2016 op medische controle gaan om te bekijken of de man aanspraak maakte op de verlenging van zijn arbeidsongevallenstatuut. De dokter wees dit na grondig onderzoek af waarop de man door het dolle heen ging. Hij nam een computerscherm vast en smeet dit naar het hoofd van de arts. Toen de maatschappelijk assistent het kabaal opmerkte, kwam hij een kijkje nemen. Op dat moment smeet de man de bureautafel in de lucht waardoor de assistent gewond raakte aan zijn schouder. De veertiger deed vervolgens een grote boodschap in het midden van de artsenpraktijk. De beklaagde, die duidelijk niet goed besefte wat er gaande was tijdens de zitting, zou zich van heel het voorval niets meer herinneren.