Peter Vandermeersch geeft lezing over digitalisereing van de media

Hasselt - De belangrijkste concurrenten van kranten zijn niet de andere kranten, maar tijd, volgens Peter Vandermeersch. De hoofdredacteur van het NRC Handelsblad, een liberaal dagblad uit Nederland, gaf zijn visie over de revolutie van de media. Dit gebeurde tijdens een lezing op 17 maart te Hogeschool PXL, Hasselt. De digitalisering van de media zorgt voor een gevecht om de tijd van de lezers. Deze revolutie brengt enkele gevaren met zich mee die niet genegeerd mogen én kunnen worden.

De media heeft een grotere invloed dan we ons realiseren. 95% van onze is kennis is ons bijgebracht door de media. Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Colombia. Hierbij gaf Vandermeersch het voorbeeld van Trump. De media geeft een positief of negatief portret van de man, veelal negatief in de Westerse media. Dit bepaalt ons beeld van de Amerikaanse president. Zonder Donald Trump ooit gesproken te hebben en zonder zijn precies beleid te kennen, hebben we toch een gevormd beeld van de politicus. De media is volgens de hoofdredacteur een bril die vastzit zit op uw gezicht. U ziet de wereld door de ogen van de media. U wordt blind voor gebeurtenissen, gewoon omdat ze niet of bijna niet gerapporteerd worden door de media. Ook het omgekeerde is waar. De media vergroot soms, u zou zelf kunnen zeggen dat ze gebeurtenissen ‘uitmelken’. Hierdoor gaan wij automatisch die gelegenheden groter en spectaculairder zien.

De media ‘overdrijft’ niet voor niets. De aandacht van de lezer moet worden getrokken én bijgehouden worden. In deze tijden van overvolle internetbibliotheken is het gevecht om een lezerspubliek op een heel niveau gekomen. Lezers houden zich niet meer aan één krant of één tijdschrift. We duiken het internet op, verlangend naar de informatie die we zoeken. Het is niet meer de bron die telt maar de informatie. In het spinnenweb van artikels zal de extreemste kop onze aandacht trekken. Neutrale koppen gaan aan ons voorbij, we lezen er bewust en onbewust overheen. Niet alleen de kop moet de aandacht trekken, ook wil de media niet dat de lezers direct afhaken, ze willen dat hun stuk gelezen wordt. De media strijdt om de aandacht van de lezer. Gewapend met extreme koppen en opvallende uitspraken gaan journalisten deze strijd aan. Nuancering is vaak minder aan de orde.

Digitalisering van de media, zege of zonde?

Er zijn volgens Peter Vandermeersch drie technische revoluties die de media veranderd hebben. In de jaren ’80 was er de pc-revolutie, tien jaar later werd ons het internet geschonken en nog wat later kwam de draagbare media op. Door de digitalisering was de instapdrempel naar media kleiner, er is immers niet meer zo veel kapitaal nodig om te kunnen publiceren.

Dit heeft enkele positieve gevolgen. Zo zijn er veel nieuwe, vaak kleinere media. Er is meer diversiteit en meer ruimte voor check and double check. Kranten moeten transparanter zijn om hun publiek te behouden, er is steeds meer en meer concurrentie. Vroeger was media ook éénrichtingsverkeer. De krant schreef, en u las. De televisie zond uit, en u keek. Door de digitalisering is de afstand tussen de journalist en u kleiner. U kan reacties plaatsen op artikels, redacties mailen, in contact komen met journalisten via social media etc. . ‘Met één druk op de knop kan je internationaal gaan’, volgens Vandermeersch. De krant uit China en het nieuws uit de Bahama’s ligt op wijze van spreken recht voor ons op tafel.

We kunnen de negatieve gevolgen van de digitalisering van de media ook niet negeren. De media is in deze tijd erg meetbaar. Redacties kunnen kijken hoe vaak hun artikels zijn aangeklikt en hoe lang de lezer heeft gelezen. Zo kan er meer journalistiek op de maat van het publiek worden gemaakt. Maar dit is niet altijd positief. Het gevaar bestaat dat we dan altijd artikels over Nathalie Meskens haar nieuwe vriend zullen voorgeschoteld krijgen. Leuk en ook niets mis mee, maar wat dan met de politieke berichtgeving, de (inter)nationale conflicten en hetgeen wat er echt toe doet in het leven?