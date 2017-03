Oostende ontvangt Okapi Aalstar

De 25ste speeldag van de EuroMillions League brengt vanavond reeds twee wedstrijden. Leider Oostende ontvangt in de Versluys Dôme Okapi Aalstar. Kangoeroers Willebroek neemt het op tegen Limburg United.

Na de schitterende kwalificatie voor de halve finales voor de FIBA Europe Cup is het kort dag voor Oostende. De kustploeg neemt het vanavond reeds op versus Okapi Aalstar. Het blijven voor de selectie van coach Dario Gjergja dus enorm drukke tijden. "Die opeenvolging van wedstrijden is enerzijds mentaal wel zwaar, anderzijds is het leuk dat je snel de knop kan omdraaien richting een nieuwe challenge. En als je in de winning-mood bent is dat toch altijd iets gemakkelijker," geeft Jean-Marc Mwema met een knipoogje mee. Jean Salumu (voet) is nog onzeker.

"Wij missen nog steeds nieuwkomer Ben Uzoh. Er is nog geen vrijgave van zijn ex-club in Nigeria. Ook Vernon Taylor (voet) en Max Landis (knie) zijn out," zei coach Steve Ibens van de Ajuinen. Kangoeroes Willebroek kan mits winst tegen Limburg United zich nog steviger op de vierde plaats nestelen en contact houden met de top 3. "De kwalificatie voor de play-offs en dus een stek in de top 8 is onze eerste prioriteit," zegt de afscheidnemende coach (volgend seizoen Bergen, red.) Daniel Goethals van de Rupelploeg. Limburg United blijft na een sterke periode in januari en februari en een 8 op 8 de laatste weken koud en warm blazen. Benieuwd of het team van coach Brian Lynch vanavond on the road weer iets kan versieren