Een Brits meisje van nauwelijks elf jaar oud wordt binnenkort de jongste moeder in het Verenigd Koninkrijk. De leefomstandigheden van de hoogzwangere puber worden momenteel door het Britse gerecht onderzocht.

Zo zou de toekomstige vader volgens Engelse tabloids maar een paar jaar ouder zijn dan het meisje. Aangezien het om minderjarigen gaat, geeft de politie niet meer details vrij over de zaak.

In 2014 beviel in Londen een 12-jarige, waardoor ze op dat moment de jongste moeder van het land was.