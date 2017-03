Tweede persoon aangehouden voor schietpartij in school in Grasse

Er is een tweede persoon aangehouden voor de schietpartij in een school in de Franse stad Grasse donderdag. Het gaat om de broer van een goede vriend van de schutter. Dat werd vrijdag vernomen bij een bron dicht bij het dossier.

Bij de schietpartij in de middelbare school Alexis de Tocqueville in Grasse, in het zuidoosten van Frankrijk, vielen donderdagmiddag drie lichtgewonden. Een van hen is het schoolhoofd, de twee anderen zijn leerlingen.

De schutter, een 17-jarige leerling van de school, werd donderdag meteen na de feiten opgepakt. De jongeman had drie vuurwapens en twee granaten bij zich, maar gebruikte enkel een geweer. De 17-jarige handelde naar verluidt op eigen houtje, al deed donderdag ook het gerucht de ronde dat een tweede dader kon ontsnappen.