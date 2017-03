Genk schrapt plan om platanen te kappen

Genk - Het stadsbestuur van Genk heeft haar beslissing om ruim vierhonderd bomen te kappen en te vervangen in de wijk Waterschei volledig geschrapt. Het plan wordt nu opnieuw van nul af aan opgesteld.

Dat maakte burgemeester Wim Dries gisteravond bekend na een bijkomend agendapunt ingediend door buurtbewoners van de wijk Waterschei. Die konden dat juridisch afdwingen aan de hand van een petitie met zo’n duizend handtekeningen. Het was een tienjarige jongen die de bewonersvraag inleidde. “Fouten maken is niet erg”, zei Cetin Mirza. “Toch niet als je ze goed maakt. En dat kan door de bomen niet te kappen.” Dokter Patrick Vanmechelen, die in de wijk woont, gaf een uiteenzetting over het belang van die bomen, niet alleen voor de gezondheid van de bewoners, maar ook voor de mensheid in het algemeen. Hij verwees daarvoor naar de klimaatverandering.

De vraag van de buurtbewoners aan de stad was om in zijn volledigheid terug te komen op de beslissing om de bomen te kappen. En daar ging de volledige raad tot verrassing van de aanwezigen op in. Dat betekent dat er nieuw overleg in de wijk wordt opgestart, en dat het plan van nul af aan opnieuw wordt opgesteld.

Herbeleef de Genkse gemeenteraad hier.