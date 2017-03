Waarom je je huisnummer maar best op een zichtbare plaats hangt

Maaseik - “Hulpverleners snellen na een noodoproep naar een adres, maar moeten daarbij al te vaak zoeken naar het huisnummer”, zegt majoor Marc Timmermans van de brandweerpost in Maaseik. Hij roept iedereen op huisnummers duidelijk aan de gevel te hangen. “Het kan levensbelangrijke tijdswinst opleveren”, zegt hij.

Een zieke in huis die dringend hulp nodig heeft, een schouwbrand of zelfs een huisdier dat gekneld zit in een achtertuin. Het zijn interventies die niet meteen vanaf de straatzijde zichtbaar zijn, maar waarvoor ambulanciers en brandweermannen wel worden opgeroepen. “Het is voor ons erg vervelend dat we dan moeten zoeken of gaan aanbellen in de buurt”, zegt Marc Timmermans. De brandweermajoor ziet het al jarenlang in zijn eigen gemeente en vindt dat er iets aan moet gebeuren. “Zichtbare huisnummers zijn cruciaal voor de hulpverlening. Het kan levensbelangrijke tijdswinst opleveren”, legt Timmermans uit.

Voorbeelden zijn er volgens hem genoeg. “Onder meer op grote, lange wegen kan dat gevolgen hebben. Omdat we moeten zoeken, worden we gedwongen om te vertragen waardoor het verkeer achter ons staat aan te schuiven. Of een nachtelijke interventie waarbij in de duisternis de juiste locatie niet te vinden is... erg vervelend voor onze hulpverleners.”

GAS-boete

Hij kaartte het probleem al aan bij het stadsbestuur. Zij deden intussen al meermaals een oproep via hun huis-aan-huisblad en namen het op in het GAS-reglement. “Maar een probleem is dat er in Vlaanderen geen duidelijke richtlijnen bestaan over waar je huisnummer precies moet hangen. Wat voor de ene zichtbaar is, is dat voor iemand anders totaal niet”, reageert bevoegd schepen Kevin Drees (Vooruit). “Het klopt dat we de zichtbaarheid van de nummers in ons GAS-reglement hebben staan, maar dit in de praktijk opvolgen is quasi onmogelijk omdat je een wildgroei van mogelijkheden hebt om je huisnummer te plaatsen.”

De stad is gestart met het in kaart brengen van mogelijke knelpunten. Hiervoor schakelde ze de stadswachten in. “Maar dat werk is nog niet af zodat een beoordeling nog niet voor morgen is”, luidt het op de betrokken dienst. Vanuit de stad proberen ze alvast sensibiliserend op te treden.

Brandweerkaarten

Bij de brandweerzone Oost-Limburg erkennen ze het probleem. “Het komt gelukkig niet vaak voor, maar soms, vooral dan 's nachts, is het wel eens speurwerk om op de juiste plaats terecht te komen. We hebben om dit te voorkomen van alle straten kaarten gemaakt zodat we altijd in de buurt zijn, maar meer zichtbaarheid zou in sommige gevallen geen kwaad kunnen.” Probleemgebieden zijn er volgens hen niet. “In elke regio of gemeente krijgen we er wel eens mee te maken”, besluiten ze bij de zone.