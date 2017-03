Daarom verdwijnt Stef Wijnants van het scherm

Stef Wijnants (50, foto) zal op zondagavond even niet meer te zien zijn tijdens het programma Sportweekend op Eén.

Ko Wijnants, het negenjarige zoontje van ‘Sportweekend’-presentator Stef Wijnants, vecht tegen leukemie. “Ko verblijft momenteel in het UZ in Leuven, hij zal daar een zware behandeling en een lange herstelperiode tegemoet gaan”, schrijft zijn meter op Facebook.

Ko is de jongste van de drie zonen van VRT-sportjournalist Stef Wijnants uit Gingelom. Ko’s meter Ann Guillaume lanceerde een oproep op de Facebookpagina van KLJ Mielen. “Als meter wil ik er alles aan doen opdat onze Ko zich in het ziekenhuis beter en gelukkiger zal voelen. Daarom durf ik je vragen of je Ko een digitale wenskaart wil sturen. Het is mijn bedoeling om de muren van de kamer van Ko in het ziekenhuis op te fleuren met heel veel wenskaarten.”

De VRT laat weten dat Stef Wijnants momenteel niet aan het werk is. “Stef wil zich nu even volledig op zijn familie concentreren en vraagt nadrukkelijk om zijn privacy en die van zijn familie te respecteren.”



Een kaartje sturen kan via de link www.uzleuven.be/nl/stuurwenskaart ter attentie van Ko Wijnants, Gingelom.