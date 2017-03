Regenachtige dag met opklaringen

Brussel - Vrijdag trekt een zwakke regenzone snel van het noordwesten naar het zuidoosten over het land. Al in de voormiddag krijgen we mooie opklaringen vanaf de kust, die na de middag ook de andere regio’s bereiken. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. Het KMO waarschuwt wel voor CO-intoxicatie.

Vrijdagavond neemt de bewolking opnieuw toe vanaf de kust en ‘s nachts valt er matige regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 km/ u, aan zee soms tot 70 kilometer per uur. De minima liggen tussen 3 en 8 graden.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met af en toe regen of motregen. Vooral over het noorden en het oosten kan het aanhoudend matig regenen. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee soms krachtig, uit het westen. Er is kans op rukwinden rond 60 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

Zondag is er veel bewolking, maar de neerslag neemt af. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen, met rukwinden tot 60 of zelfs 70 kilometer per uur.

Maandag en dinsdag is veel bewolking en neerslag, en wordt het rond 11 of 12 graden. Daarna verliezen we een graad of 2.