Niemand weet raad met zeer gevaarlijke jongeren

Brussel - Jeugdpsychiaters van de KU Leuven, aangesteld om het psychiatrisch beleid in de jeugdinstelling van Everberg op punt te zetten, trekken aan de alarmbel. In een intern rapport klagen ze aan dat er geen aangepaste aanpak is voor jongeren met zware psychische problemen, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

“Er zijn licht tot matig verstandelijk gehandicapte jongens die pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens teruggestuurd worden naar een gehandicapteninstelling, waar ze wéér slachtoffers maken”, zo luidt een van de voorbeelden in het rapport.

De jeugdpsychiaters schrijven dat er hard gewerkt wordt in de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Maar een groep jongeren lijkt resistent te zijn voor hulp. De hulp die in Everberg wordt aangeboden, komt in hun geval te laat. Structurele verblijfsmogelijkheden voor deze ‘high risk-groep’, eens ze Everberg verlaten, ontbreken.

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die na een schriftelijke vraag inzage kreeg in het rapport, ziet hierin het N-VA-pleidooi voor een ‘high security, high care-facility’ weerspiegeld: “Dit rapport legt voor het eerst duidelijk bloot dat we geen oplossing hebben voor een groep jongeren die we als volwassenen “ontoerekeningsvatbaar” zouden noemen. Daarom moeten we een aparte voorziening oprichten waar ze aandacht krijgen, maar ook om de carrousel van telkens nieuwe slachtoffers te stoppen.”

Ook de jeugdpsychiaters pleiten voor meer preventieve ondersteuning voor jonge kinderen in moeilijkheden. Ze wijzen tegelijk op de nood aan meer wetenschappelijk onderbouwde jeugdhulp door multidisciplinaire teams.