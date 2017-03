Luchtvervuiling zorgt voor piek van aantal overlijdens

Hasselt - Tijdens de voorbije wintermaanden zijn de concentraties fijnstof in België van de hoogste geweest sinds vier jaar. Dat komt door het droge weer deze winter. De luchtverontreiniging verklaart voor een deel de gestegen sterftecijfers.

Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zijn er dit jaar tussen 2 januari en 19 februari 18.778 sterfgevallen geweest in ons land. Dat zijn er 3.142 meer dan gemiddeld. De kou en de griepepidemie zitten daar voor iets tussen, maar ook de luchtvervuiling zorgde voor vervroegde sterftes. “Onderzoek van vergelijkbare periodes met hoge luchtverontreiniging leert dat het aantal sterfgevallen daardoor met 8 procent toeneemt”, zegt milieu-epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt. De laatste jaren daalden de concentraties fijnstof in België, maar de voorbije maanden waren weer slecht. “De winter 2017 was de droogste in 30 jaar”, zegt vervuilingsexpert Frans Fierens. “Die droogte verklaart dat er zoveel fijnstof in de lucht zat. In natte periodes krijgen we zuivere oceaanlucht over ons land.”

