Wie is de mol? Dé vraag die televisiekijkend Vlaanderen zich de komende maanden afvraagt. Ook onze mollenjagers Jolien en Jenno doen opnieuw hun poging om de saboteur te ontmaskeren. De mol heeft zijn best gedaan in deze aflevering. Is de bril van Annelies de rode draad in dit seizoen? Bouwt Eline twee muurtjes om haar heen en waarom is Davey helemaal niet verdacht? Je ontdekt het in de voorlaatste vodcast.