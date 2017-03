Zonhoven -

Het jonge bedrijf P-Laser in Zonhoven, gespecialiseerd in de industriële reiniging met lasertechnologie, gaat via het crowdfundingplatform Bolero van KBC op zoek naar 150.000 euro bij het grote publiek. Dat moet de deur openzetten om extra geld in te zamelen bij investeringsmaatschappijen en bankiers, waarmee ze de verwachte groei willen financieren. “Want het is alsof de hele wereld P-Laser plots ontdekt heeft”, zegt eigenaar en CEO Jean-Claude Philippron (56).