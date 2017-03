Marktrock wijkt voor kinderfestival

Bilzen -

Marktrock Bilzen houdt het na vier jaar voor bekeken. In de plaats komt er een gloednieuw stadsfestival op maat van kinderen tussen 3 en 12 jaar. “De muziekscène wordt steeds duurder en mensen laten betalen voor Marktrock was voor ons geen optie. We gooien het op zondag 13 augustus daarom over een compleet andere boeg. Het kinderfestival Tureluurs wordt een avontuurlijk festijn. Het start met een nachtje kamperen in Park Haffmans, gevolgd door een dag vol beleving in en rond het centrum van de stad”, zegt schepen van Evenementen Griet Mebis.