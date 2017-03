Wat doet deze naakte man op het dak?

Wat voert deze man in zijn schild? Voor wie verstopt hij zich? En waarom zit hij daar in zijn blootje te rillen van de koude? Het internet heeft alvast verschillende theorieën, maar de meeste mensen kwamen al tot de conclusie dat hij zich hoogstwaarschijnlijk razendsnel uit de voeten moest maken toen iemand eerder thuiskwam dan verwacht.

De opmerkelijke beelden van de naakte man werden woensdag op Facebook gezet en werden ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken. De video werd in alle geval in een Franssprekend gebied gefilmd, maar het is er het raden naar waar de beelden precies vandaan komen. De meeste mensen zijn het er echter roerend over eens dat er iemand een buitenechtelijke relatie op na houdt en ei zo na betrapt werd tijdens amoureuze bezigheden.

“De echtgenoot zal deze video zien, 30 seconden lachen en dan beseffen dat het zijn appartement is”, schreef één van de meer dan 14.000 mensen die hun mening over de video wilden delen.