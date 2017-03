Jonge Belgen verliezen met 1-0 van Italië en zijn uitgeschakeld voor EK voetbal U17

Na een 2-0 nederlaag in hun eerste wedstrijd tegen Nederland hebben de Belgische jongens onder 17 jaar donderdag in het Nederlandse Groesbeek ook hun tweede wedstrijd in groep 5 van de laatste kwalificatieronde voor het EK verloren. De Belgen moesten met 1-0 de duimen leggen voor Italië. Door de nieuwe nederlaag zijn de jonge Belgen uitgeschakeld.