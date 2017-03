Slow tv, een nieuwe trend: “De opwinding zit net in het feit dat er niks gebeurt”

Hasselt -

Op 31 maart kunt u op Canvas twaalf uur lang kijken hoe Sporza-journalist Ruben Van Gucht de volledige Ronde van Vlaanderen fietst. U moet alleen al bij het lezen ervan een geeuw onderdrukken? In Noorwegen is slow tv, televisie waarbij nauwelijks iets gebeurt, nochtans bijzonder populair. Denk aan: urenlang turen naar een voedertafel of een brandend haardvuur. “De opwinding zit net in het feit dat er niks gebeurt”, zegt Rune Møklebust, een van de vaders van het genre.