OVERZICHT. Nainggolan uitgeschakeld tegen Lyon, Fellaini stoot wel door met Manchester United

Niet alleen Genk, Gent en Anderlecht komen donderdag in actie in de Europa League, nog dertien andere teams strijden om een plaatsje in de kwartfinales. Celta de Vigo en Besiktas hebben zich al geplaatst en kunnen dus de tegenstander van Genk worden in de volgende ronde.

AS Roma, met Rode Duivel Radja Nainggolan in de basis, is uitgeschakeld in de Europa League, ondanks een 2-1 winst tegen Olympique Lyon. Het Franse team haalde in de heenronde een ruime 4-2 voorsprong. Mouctar Diakhaby opende de score voor Lyon, maar amper een minuut later hingen de bordjes weer gelijk door een goal van Kevin Strootman. In de tweede helft maakte Lucas Tousard er nog 2-1 van, maar dat was niet voldoende voor het Italiaanse team.

Na een 1-1 gelijkspel in de heenronde, stond er voor het Manchester United van Marouane Fellaini nog heel wat op het spel tegen Rostov. Het spel kwam erg traag op gang, maar na 70 minuten was er dan toch de verlossende goal van Juan Mata.

Er was niet alleen een Belgisch onderonsje in de 1/8ste finales van de Europa League, ook in Duitsland speelden twee landgenoten tegen elkaar. Borussia Mönchengladbach en Schalke 04 zijn aan elkaar gewaagd. In de heenwedstrijd werd het 1-1, bij Gladbach werd het 2-2. Andreas Christensen en Mahmoud Dahoud trapten Gladbach op een comfortabele 2-0 voorsprong voor de rust. Na de rust nam Schalke de touwtjes weer in handen. Leon Goretzka scoorde, Nabil Bentaleb voegde er nog een penaltydoelpunt aan toe na hands van Dahoud. Omdat Schalke het meeste uitdoelpunten heeft gemaakt, gaat het door naar de kwartfinales.

Ook Ajax heeft een ticket voor de kwartfinales te pakken na een 2-0 zege tegen Kopenhagen. Voor het eerst sinds 2003 staat het Nederlandse team nog eens in de kwartfinales van de Europa League. Voor de wedstrijd zag het er nochtans niet zo goed uit: Ajax verloor in Kopenhagen met 2-1. Bertrand Traoré scoorde na 23 minuten. Het 19-jarige toptalent Kasper Dolberg, die ook in de heenwedstrijd scoorde, zette een penalty om vlak voor de rust.

Olympiakos-Besiktas eindigde in de heenronde op een 1-1 gelijkspel, dus stond alles nog op het spel in de Vodafone Arena in Istanbul. Besiktas kwam al snel op een 2-0 voorsprong met doelpunten van Vincent Aboubakar en Ryan Babel. Op het halfuur kwal Tarik Eloyounoussi met de aansluitingstreffer.

Na 40 minuten kreeg Aboubakar een directe rode kaart na een kopstoot tegen Olympiakos-goalie Nicola

Leali. De Turkse spits probeerde de bal te koppen en stootte zijn hoofd daarbij hard tegen het hoofd van de doelman. Een strenge rode kaart, scheidsrechter Michael Oliver kreeg dan ook heel wat kritiek.

Olympiakos kon evenwel niet profiteren van het voordeel, integendeel. Ryan Babel scoorde zijn tweede treffer, Cenk Tosun pikte ook een goal mee, de wedstrijd eindigde op 4-1.

Celta de Vigo kwam een 2-1 voorsprong verdedigen in het Kresnodar Stadium. Tijdens de eerste helft werd niet gescoord, Hugo Mallo en Iago Aspas trapten Celta De Vigo overtuigdend naar de kwartfinales: 0-2. Charles Kaboré kreeg in de 87e minuut zijn tweede geel, dus stond Krasnodar nog drie minuten met tien op het veld.