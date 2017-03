Maasmechelen - De zusters van het klooster van Opgrimbie zitten vandaag nog altijd in een onwettig gebouw, zonder vergunning. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen. De zusters krijgen dan ook geen schadevergoeding voor het instorten van een deel van het klooster, in 2002. Het Hof bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank in Tongeren. Het bisdom moet nu zelf opdraaien voor de gerechtskosten, naar wij vernemen, meer dan 50.000 euro.