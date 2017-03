Slachtoffers aanslagen krijgen dubbele morele schadevergoeding

Na de uitval van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vorige week, hebben verzekeraars nu beloofd dat ze slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart sneller zullen uitbetalen. Wie recht heeft op een morele schadevergoeding krijgt ook dubbel zoveel centen dan normaal voorzien.

Verzekeringsfederatie Assuralia maakte vorige week de voorlopige balans op van de terreuraanslagen van 22 maart. Zo’n 16,5 miljoen euro is al effectief aan slachtoffers uitgekeerd.

Minister De Block haalde daarop zwaar uit naar de verzekeringsmaatschappijen omdat die volgens haar veel te lang wachten met uitbetalen. Maar nog maar 18 procent voor Zaventem en 8 procent voor Brussel was enkele weken geleden uitbetaald. En dat is veel te weinig, vindt de regering.

De totale kost voor de verzekeringen is nochtans al een tijdje vastgesteld: Voor Zaventem bedraagt die 75,8 miljoen euro. Voor Maalbeek is dat 42,9 miljoen euro.

Deze week zat de verzekeringssector opnieuw samen met de regering om, onder leiding van premier Michel, een oplossing te zoeken.

Verzekeringen gaan sneller betalen

“Er is inderdaad een akkoord”, zo zegt Wauthier Robyns van Assuralia. De verzekeringen beloven sneller uit te betalen en beter en duidelijker te communiceren met de slachtoffers en hun nabestaanden. Nu is het te vaak zo dat zij niet weten waar ze terecht kunnen en hebben ze soms het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Ook zullen de slachtoffers die recht hebben op een morele schadevergoeding ook meer centen zullen krijgen. Dat is nog niet officieel bevestigd door de verzekeringssector, maar is wel opgenomen in het akkoord.

Foto: WAS

De vergoeding voor wie een morele schadevergoeding krijgt, zal dubbel zo hoog zal liggen als de bedragen die voorzien zijn in de indicatieve tabellen. Die helpen schadevergoedingen te bepalen. Volgens de tabellen heeft een man of vrouw die zijn of haar partner verliest bijvoorbeeld recht op 12.500 euro schadevergoeding. Dezelfde tabellen voorzien ook bedragen voor blijvende handicaps bijvoorbeeld. Naast vaste bedragen voor overlijden bijvoorbeeld, worden ook bedragen uitgekeerd voor onder meer begraafkosten. Bij gewonden zijn uitkeringen voorzien voor alle mogelijke gevolgen gaande van esthetische schade tot economische schade (inkomenverlies). Het is op basis van al deze indicatoren dat de exacte schade wordt bepaald. De bedragen zijn meestal dan ook bij ieder slachtoffer anders.

Uitzonderlijk voor de slachtoffers van de aanslagen gaan de bedragen voor morele schadevergoeding nu verdubbeld worden, zo is afgesproken.

Wie minder dan 10 procent invaliditeit heeft overgehouden aan de terreuraanslagen, krijgt ook een hogere morele schadevergoeding, maar niet het dubbele, zo is overeengekomen.