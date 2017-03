Mode Een droom die uitkomt: er zijn nu Disney-bikini’s

Je hoeft niet in Sprookjesland te zijn om je als een prinses te kunnen voelen. In het water zijn, dat helpt dan weer wel, als je deze nieuwe collectie van badpakken wilt aandoen tenminste. Enkele modeontwerpers hebben het gat in de markt ontdekt: Disney-bikini’s. Met deze outfits waan je je zoals Doornroosje, Assepoester, Belle, Pocahontas, Raponsje of prinses Yasmine. Het enige wat je nodig hebt is 25 à 45 euro en wat elfenstof.