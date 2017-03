Om deze reden mochten Coely en SX de Verenigde Staten niet binnen

Er zijn meer details bekend waarom de Belgische muziekgroepen SX en Coely de Verenigde Staten niet meer binnen mochten.

“De toegang tot de vlucht naar de VS werd hen geweigerd omdat de groepen niet over de juiste vergunningen beschikten om in de VS op te treden. Concreet beschikten ze over een klassiek toeristenvisum (ESTA) en hadden ze een werkvergunning nodig. De verwarring komt er door het feit dat ze er optreden op een showcase festival en dus niet vergoed worden, maar ook dan blijkt dus een werkvergunning nodig”, aldus Gatz.

De weigering staat volgens Gatz los van de politieke realiteit in de VS en de verstrenging van de voorwaarden om het land in te komen. “Wat de sector wel ervaart, is dat deze voorwaarden de afgelopen jaren stelselmatig verstrengd, aangepast, complexer en duurder werden. Er heerst bovendien veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet moet”, aldus de Vlaamse minister.

Complex

Volgens Gatz zijn de procedures om naar de VS te reizen daardoor, zeker ook voor groepen en kunstenaars, zodanig complex geworden.

“Ze bemoeilijken het vrij verkeer van kunstenaars en artiesten, en dus van cultuur.” De minister heeft die bezorgdheid overgemaakt in een brief aan de Amerikaanse ambassade en aan de bevoegde ministers voor Buitenlandse Zaken, Didier Reynders en Geert Bourgeois.