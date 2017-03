"Elke dag je portie groenten eten verjaagt stress"

Vrouwen die elke dag drie tot vier porties groenten eten, zouden het risico op stress met bijna twintig procent kunnen verlagen. Dat heeft een onderzoek van de University of Sydney uitgewezen. Volgens ditzelfde onderzoek zouden fruit en groenten bij mannen niet dezelfde gezondheidsvoordelen teweegbrengen.

De onderzoeksresultaten wezen verder ook uit dat het stressniveau bij mannen niet in dergelijke positieve mate wordt beinvloed door fruit en groenten als bij vrouwen. Voor het onderzoek, dat op donderdag in het British medical Journal Open gepubliceerd werd, werden meer dan 60.000 Australiërs ouder dan 45 jaar ondervraagd over hun consumptie van fruit en groenten, hun levensstijl en hun stressniveau.