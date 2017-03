Na #rozevod: “Papieren rijbewijs vernieuwen is niet nodig”

Houders van een papieren rijbewijs die niet meer lijken op de foto op zijn of haar rijbewijs lopen het risico een boete te krijgen, zo raakte maandag bekend. Maar toch is het niet nodig je papieren rijbewijs zomaar te laten vernieuwen, aldus de FOD Mobiliteit en Vervoer.

“De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn”, aldus de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben gekozen of die plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een foto hebben van verschillende decennia oud.

Vernieuwen is dus enkel nodig wanneer je rijbewijs:

•verloren of gestolen is

•beschadigd of onleesbaar geworden is

•door een buitenlandse overheid ingetrokken werd

Heel wat bekende Vlamingen verspreidden woensdag, naar aanleiding van het nieuws, een foto van hun rijbewijs.