Dagen zonder Vlees? Ook de vosjes proberen het eens uit! Daarom trekken ze vandaag naar Puur Oogst in Tongeren: een groente- en fruitwinkel waar je ook wat lekkers, en bovendien, vegetarisch kan krijgen.

Ook hier zijn Chloë en Magali strikt gebonden aan een budget van tien euro per persoon, maar dat blijkt geen enkel probleem te zijn. Of het hen ook smaakt? Dat ontdek je in deze gloednieuwe aflevering van Kleine Kost.