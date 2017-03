Beyhan kookt: Açma (zachte broodjes)

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze overheerlijke zachte broodjes klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 1 kg bloem, 300 ml lauw water, 200 ml lauwe melk, 200 ml maïsolie, 1 el zachte boter, 1 eiwit, 2 el suiker, 1 el zout, 1 blokje verse gist. Om in te smeren: 50 gr zachte boter. Extra's: 1 eierdooier, 1 el olie.

Bereiding:

Voor het deeg:

- Maak de melk,water en de olie lauwwarm (Maar wees daar voorzichtig mee: té warm maakt de gist kapot. Liever iets te koud, dan te warm!)

- Doe alle vloeibare ingrediënten in een grote kom.

- Voeg en meng suiker, zout, gist en het eiwit toe.

- Voeg de bloem erbij. Meng tot een deeg en kneed heel goed tot alles een heel zachte deeg wordt. (5 á 10 min.)

- Kneed zachte boter eronder. Het deeg moet nu iets lauwwarm en soepel aanvoelen.

- Laat het deeg afgedekt 1 uur rusten

- Maak er 24-26 bolletjes van en laat het weer 10 min rusten

- Neem 1 bolletje deeg, druk het wat plat met je handen Besmeer elk bolletje met een theelepel zachte boter en rol het deeg uit tot een rolletje van ongeveer 25-30cm.

- Neem twee deegrolletjes en draai ze dan om elkaar heen en druk de uiteindes een beetje aan zodat de onderkant aan elkaar vastplakt zodat je een cirkel krijgt. (Bekijk de instructievideo!)

- Bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Leg de stukken gevormd deeg op enige afstand van elkaar op een bakplaat en bestrijk de bovenzijde van de broodjes met een losgeklopte eierdooier en laat ze afgedekt ongeveer 30 min op een lauwe plaats rusten tot de hoeveelheid is verdubbeld.

- Bak de broodjes op 25-30 minuten gaar en goudbruin in een voorverwarmde oven van 200°C. (Baktijd kan verschillen van oven tot oven)

Smakelijk!