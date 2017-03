Schietpartij in Franse school: dader (17) die alleen handelde opgepakt

In een school in het Zuid-Franse Grasse heeft een schietpartij plaatsgevonden. Er is sprak van meerdere gewonden. De speciale eenheden zijn ter plaatse en hebben één verdachte kunnen oppakken, dat melden verschillende Franse media. Eerder was er sprake van een twee dader op de vlucht.

De elite-agenten het RAID-korps hebben intussen een verdachte kunnen oppakken, het zou om een 17-jarige scholier gaan, hij zou geen bekende bij de politie zijn. Volgens politiebronnen was hij zwaar bewapend: zo droeg hij een geweer, een pistool, een revolver en twee granaten. Eerst werd bericht over een tweede dader op de vlucht, maar dat blijkt niet te kloppen.

Voorts hebben de Franse autoriteiten het nationaal terreuralarm afgekondigd. Alle scholen in de buurt verkeren momenteel in lockdown. Volgens sommige media is het terreuralarm via een applicatie op de smartphone afgekondigd.

Voorts is er sprake van drie gewonden: onder hen de directeur, hij zou geraakt zijn in de buik. Een journalist bij Le Monde meldt nu dat de dader filmpjes van massamoordenaars zou hebben bekeken op het internet, aldus de lokale recherche. De burgemeester van Grasse stelt verder dat er van terreur geen sprake is: “Twee leerlingen hebben op de directeur geschoten”, aldus de burgemeester.

Intussen meldde de lokale autoriteiten dat de dader op eigen houtje handelde. De civiele bescherming roept omwonenden op om binnen te blijven. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt ook de omgeving te mijden.